LA JANARA mit neuer LP

Einige Jahre war es still um die Heavy/Doom Metaller von LA JANARA geworden. Ihr letztes Album "Tenebra" kam 2019 via Black Widow Records heraus und seitdem hörte man nicht viel von der Truppe um Frontfrau und Namensgeberin. Nun kam mit "Le donne magiche" eine neue Platte auf den Markt. Die zehn Songs sind unter anderem bei Spotify online.





"Le donne magiche" Trackliste:





01-Serpe

02-Le Castagne Non Cadono Più

03-Io Sono La Strega

04-Piangeranno I Demoni

05-La Notte È Buia

06-Gli Spiriti Del Bosco

07-Bruceremo

08-Mò Che Viene Agosto

09-Inverno

10-Domens

Quelle: LA JANARA Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: la janara le donne magiche