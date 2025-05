Die englische Thrash-Metal-Band SCYLLA hat bei Bandcamp, in Eigenregie, ihre erste EP veröffentlicht. Die Kurzrille "Scylla" kommt mit vier Tracks daher, wovon der Titel 'Shadow Of The Reaper' bei Spotify als Appetizer online ist.







"Scylla" Trackliste:





01-Near Dusk

02-Shadow Of The Reaper

03-Risen Through Nails

04-Dead Sundown

Quelle: SCYLLA Bandcamp Redakteur: Norman Wernicke Tags: scylla