LOST SOCIETY mit neuem Video

Mit der Single 'Dead People Scare Me (But The Living Make Me Sick)' meldet sich LOST SOCIETY zurück. Der Track ist der erste Vorgeschmack auf das kommende Album. Bleibt am Ball, wir informieren euch über kommende Details!



Frontman Samy Elbanna kommentiert:

"Als wir Kinder waren, hatten wir oft Angst vor Zombies, dem Sensenmann und anderen Konzepten des Todes, von denen wir glaubten, etwas zu wissen - aber als wir erwachsen wurden und die reale Welt kennenlernten, fanden wir heraus, dass es nichts Schrecklicheres gibt als eine Person mit einem Herzschlag und Kraft.



Dieser Track beschäftigt sich mit universellen Themen, über die die meisten von uns ständig nachdenken: sich anpassen und sich fragen, warum wir uns anpassen sollten? Wir werden in Institutionen erzogen, die uns auf das Erwachsensein vorbereiten, und selbst im 21. Jahrhundert wird man, wenn man von der Masse abweicht, immer noch verächtlich angeschaut - und dieser Song ist eine Hymne für die Unterdrückten. Egal wie "mainstream" die Metal-Musik ist, sie ist immer eine Randerscheinung, und "being touched by the devil" ist eine Metapher für all die Leute da draußen, die das Gefühl haben, etwas zu tun, das sich von der Masse abhebt, und das sie mögen."



Dead People Scare Me (But The Living Make Me Sick)







https://www.youtube.com/watch?v=LntR8-cvh7o

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: lost society dead people scare me but the living make me sick