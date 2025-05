Vom Album "The Loss And Redemption", das im Januar via Scarlet Records erschienen ist, hat THY KINGDOM WILL BURN mit 'To End Of Times' weiteres Viseo veröffentlicht.



To End Of Times







https://www.youtube.com/watch?v=vSk5ZVP6WvU

Quelle: Angelo/Scarlet Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: thy kingdom will burn the loss and redemption to end of times