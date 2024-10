THE OMEGA SWARM: Mit neuer Single im Vakuum

Heute präsentiert uns der SULPHUR AEON-Ableger THE OMEGA SWARM mit "Vacuum Within" die nächste Single des überaus starken Debütalbums "Crimson Demise", das bereits im vergangenen Mai die Metalwelt erschüttern konnte. Gefilmt bei der ersten Liveshow des neuen Projekts um Bandgründer Torsten Horstmann gewährt das Video einen schicken Einblick in die Bühnenqualitäten dieser frischen Truppe, die mit Sicherheit noch eine große Zulkunft vor sich hat.

Das komplette Video findet ihr hier: