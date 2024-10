MARTYRION: Erste Single des neuen Albums veröffentlicht

Die Kölner Melodic-Deather MARTYRION arbeiten gerade fleißig im Hintergrund an der Veröffentlichung ihres nächsten Albums, dessen Titel bisher noch nicht bekannt gegeben wurde. Dennoch könnt ihr euch vorab schon einmal einen Eindruck davon verschaffen, wie die nächste dystopische Melodic-Death-Keule aus der Domstadt klingen wird, indem ihr euch die erste Single 'Being At Nature's Mercy' einmal zu Gemüte führt. Weitere Details zum Album folgen in den nächsten Wochen:

Quelle: Martyrion Redakteur: Tobias Dahs