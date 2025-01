THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA mit neuem Video

Pünktlich zur heutigen Veröffentlichung ihres neuen Albums "Give Us The Moon!" via Napalm Records, veröffentlicht THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA mit 'Paloma' eine neue Single mit dazugehörigem Video.



THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA kommentiert:

" 'Paloma' basiert auf einer wahren Geschichte – eine Stewardess trifft einen Piloten und die Dinge nehmen ihren Lauf. Am Ende bleibt jedoch nur Verzweiflung und daher ist dieser Song eine Befreiungshymne für all jene, die in einer toxischen und missbräuchlichen Beziehung gefangen sind."



Gleichzeitig startet die "Moon Over Europe 2025-Tour".



Paloma







https://www.youtube.com/watch?v=WB8rqlb-bOs

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: the nightflight orchestra give us the moon paloma