EPICA: Albumankündigung und neuer Song

EPICA hat mit 'Cross The Divide' hat einen neuen Song samt Video veröffentlicht, der für den typischen Sound der Gruppe aus Power und Symphonic Metal steht. Natürlich hat die niederländische Band das Lied nicht einfach so herausgebracht, sondern ihn gleichzeitig als Vorboten eines neuen Albums angekündigt. Der kommende Longplayer wird "Aspiral" heißen und am 11. April 2025 erscheinen.

Quelle: Facebook Redakteur: Dominik Feldmann