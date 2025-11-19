THE LOSTS zum Dritten

Das Heavy-Metal-Quartett THE LOSTS, aus Frankreich, hat für den 19.12.2025 sein drittes Studioalbum "Venom Within" angekündigt. An ihrer Seite sind Inverse Records, welche die neue Scheibe promoten und vertreiben werden. Bei Bandcamp kann das neue Werk bereits vorbestellt werden.







"Venom Within" Trackliste:





01. A Dark Place To Hide

02. Black Out Days

03. Back To Never

04. Magical Idea

05. Mellem Verdenerne

06. Muspellsheim Ascent

07. Exponential Law

08. The Headless Cross Reloaded

09. Here Comes Tragedy

10. Into The Unknown

11. The Whisperers

Quelle: THE LOSTS Bandcamp Redakteur: Norman Wernicke Tags: the losts venom within