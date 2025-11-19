THE LOSTS zum Dritten
19.11.2025 | 12:24
Das Heavy-Metal-Quartett THE LOSTS, aus Frankreich, hat für den 19.12.2025 sein drittes Studioalbum "Venom Within" angekündigt. An ihrer Seite sind Inverse Records, welche die neue Scheibe promoten und vertreiben werden. Bei Bandcamp kann das neue Werk bereits vorbestellt werden.
"Venom Within" Trackliste:
01. A Dark Place To Hide
02. Black Out Days
03. Back To Never
04. Magical Idea
05. Mellem Verdenerne
06. Muspellsheim Ascent
07. Exponential Law
08. The Headless Cross Reloaded
09. Here Comes Tragedy
10. Into The Unknown
11. The Whisperers
THE LOSTS Bandcamp
Norman Wernicke
the losts venom within
