THE LIGHT BELOW: Cineastische Gewaltigkeit mit georgischem Gesang

Hinter THE LIGHT BELOW stehen ausgewiesene Experten für cineastisch-bombastische Musik: Frank Binke hat eine Grammy-Nominierung 2020 für "Best Spoken Word Album" mit The LA String Theory erhalten, Bandpartner Patric Christensen hat Filmkompositionen entworfen - für z.B. Wim Wenders und zu internationalen Serien wie "Dark" und "Breaking Bad".

Den instrumentalen Teil des Debütalbums "Georgia" hat als eine seiner letzten Produktionen Steve Albini aufgenommen, den man dem interessierten Musikpublikum nicht mehr vorstellen muss.

Zudem wurde für die Gesangsparts der georgische Frauenchor AKHLA eingeladen, der traditionelle georgische Lieder zum Post Rock der Band aus Berlin neu interpretiert.

Die zweiteilige Auskopplung 'Tsinskharo' stammt im Original aus dem Film "Nosferatu" von 1979, in dem Klaus Kinski mit Werner Herzog zusammen wirkten.

Am 30.01.2026 erscheint das Album bei My Proud Mountain.

