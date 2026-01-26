POWERMETAL.de präsentiert: Kill The Light 2026

POWERMETAL.de freut sich sehr, das "Kill The Light"-Festival 2026 zu präsentieren! In der historischen Fürst Stolberg Hütte in Ilsenburg treffen Darkwave und Gothic Rock, Metal und feinste Synthie-Sounds auf den industriellen Charme vergangener Jahrhunderte - tanzbar, düster, energiegeladen. Am 18. April dieses Jahres bringt das "Kill The Light"-Festival in Ilsenburg den Harz zum Beben. Gemeinsam mit LACRIMAS PROFUNDERE, ZERAPHINE, ZETRA und WISBORG gibt sich der Headliner in Form von THE 69 EYES die Ehre und sorgt für einen sehr deftigen Festivaltag. Außerdem gibt's Vieles zu entdecken und erleben - von Kleinkunst, Siebdruck und Vintage-Schnäppchen über ausgewählte regionale Gastronomie bis hin zur der Möglichkeit, sich vor Ort tätowieren und piercen zu lassen. Auch die Location selbst ist einen ausgiebigen Blick wert: Die alte Manufaktur, in der einst Eisenguss revolutioniert wurde, beheimatet heute Europas größte Eisenofenausstellung. Wir freuen uns auf euch! Tickets gibt es hier.

