KAPELLE PETRA: Neue Single 'Nr. 1 Hit' veröffentlicht
Die deutschen Indie-Rocker von KAPELLE PETRA haben mit 'Nr. 1 Hit' einen neues Song veröffentlicht. Er ist einer von zwei neuen Songs, die auf dem Best-Of-Album "Lübbe" enthalten sind.
Dieses wird am 06.03.2026 via Gute Laune Entertainment veröffentlicht. Mit diesem Werk wird der 30. Geburtstag der Band gefeiert. Das Werk kann bereits vorbestellt werden.
Die Tracklist liest sich so:
1. Nr. 1 Hit
2. Geht mehr auf Konzerte
3. An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen
4. Ameland
5. Ja
6. Keine Lieder für böse Menschen
7. Weltlkulturerbe
8. B.P.M.
9. Der Eisenbahnromantiker
10. Überall diese erfolgreichen Familienväter
11. Also stoßen wir an
12. Curly Sue ist doch kein Name für ein Kind aus Gelsenkirchen
13. Geburtstag
14. Freibad Pommes
15. Eine schöne Geschichte
16. Was besseres
17. Protestlied
18. Endlich Zuhause
Live ist die Band wie folgt zu erleben:
12.03.2026 - Muffathalle, München
13.03.2026 - Batschkapp, Frankfurt
14.03.2026 - Im Wizemann (Halle), Stuttgart
26.03.2026 - Carlswerk Victoria, Köln
27.03.2026 - Skaters Palace, Münster
28.03.2026 - Columbia Theater, Berlin
25.07.2026 - kAPEll30 SOMMA, Hamm
27.11.2026 - Täubchenthal, Leipzig
28.11.2026 - Botschaft, Osnabrück
04.12.2026 - Z-Bau, Nürnberg
05.12.2026 - Schlachthof, Wiesbaden
11.12.2026 - Gruenspan, Hamburg
19.12.2026 - Wesfalenhalle 2, Dortmund
https://www.youtube.com/watch?v=PfRcbYlEajU
