KAPELLE PETRA: Neue Single 'Nr. 1 Hit' veröffentlicht

Die deutschen Indie-Rocker von KAPELLE PETRA haben mit 'Nr. 1 Hit' einen neues Song veröffentlicht. Er ist einer von zwei neuen Songs, die auf dem Best-Of-Album "Lübbe" enthalten sind.

Dieses wird am 06.03.2026 via Gute Laune Entertainment veröffentlicht. Mit diesem Werk wird der 30. Geburtstag der Band gefeiert. Das Werk kann bereits vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

1. Nr. 1 Hit

2. Geht mehr auf Konzerte

3. An irgendeinem Tag wird die Welt untergehen

4. Ameland

5. Ja

6. Keine Lieder für böse Menschen

7. Weltlkulturerbe

8. B.P.M.

9. Der Eisenbahnromantiker

10. Überall diese erfolgreichen Familienväter

11. Also stoßen wir an

12. Curly Sue ist doch kein Name für ein Kind aus Gelsenkirchen

13. Geburtstag

14. Freibad Pommes

15. Eine schöne Geschichte

16. Was besseres

17. Protestlied

18. Endlich Zuhause



Live ist die Band wie folgt zu erleben:

12.03.2026 - Muffathalle, München

13.03.2026 - Batschkapp, Frankfurt

14.03.2026 - Im Wizemann (Halle), Stuttgart

26.03.2026 - Carlswerk Victoria, Köln

27.03.2026 - Skaters Palace, Münster

28.03.2026 - Columbia Theater, Berlin

25.07.2026 - kAPEll30 SOMMA, Hamm

27.11.2026 - Täubchenthal, Leipzig

28.11.2026 - Botschaft, Osnabrück

04.12.2026 - Z-Bau, Nürnberg

05.12.2026 - Schlachthof, Wiesbaden

11.12.2026 - Gruenspan, Hamburg

19.12.2026 - Wesfalenhalle 2, Dortmund



https://www.youtube.com/watch?v=PfRcbYlEajU