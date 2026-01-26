THE BLACK CROWES mit neuem Album im März

Diese Southern Rockband, die eine recht bewegte Geschichte mit Trennungen und Streit und allem Drüber und Drunter ihr eigen nennen darf, besteht heute vor allem aus dem Brüderpaar Chris und Rich Robinson. Die waren auch die Gründer und hatten Anfang der Neunziger Jahren ihre auch kommerziell erfolgreichste Zeit.

Jetzt darf sich die Blues'n'Roll-Gemeinde auf ein neues Album freuen. "A POUND OF FEATHERS" wird am 13.03.2026 bei Silver Arrows Records erscheinen.

Es gibt jetzt bereits zwei Auskopplungen davon.