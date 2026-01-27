PUTRED kündigt neues Album an
Am 20.03.2026 erscheint das neue Album, der Death-Metal-Band PUTRED, "Blestemul Din Adânc". Auf Bandcamp kann die neue Scheibe, welche sich mit 'Devorat De Întuneric' bereits vorab präsentiert, vorbestellt werden.
"Blestemul Din Adânc" Trackliste:
01. Pandemonium (Intro)
02. Sfâșiat Stigmatizat
03. Blestemul Din Adânc
04. Întâlnirea Mortală
05. Cripta Vrăjilor
06. Devorat De Întuneric
07. Groapa Oaselor
08. Catacombe Sângerii
09. Ultimul Clopot
10. Subconscious Terror (Benediction Cover)
Putred - Devorat de Întuneric
https://www.youtube.com/watch?v=NWFstpn4_Ew
