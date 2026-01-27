PUTRED kündigt neues Album an

Am 20.03.2026 erscheint das neue Album, der Death-Metal-Band PUTRED, "Blestemul Din Adânc". Auf Bandcamp kann die neue Scheibe, welche sich mit 'Devorat De Întuneric' bereits vorab präsentiert, vorbestellt werden.







"Blestemul Din Adânc" Trackliste:





01. Pandemonium (Intro)

02. Sfâșiat Stigmatizat

03. Blestemul Din Adânc

04. Întâlnirea Mortală

05. Cripta Vrăjilor

06. Devorat De Întuneric

07. Groapa Oaselor

08. Catacombe Sângerii

09. Ultimul Clopot

10. Subconscious Terror (Benediction Cover)





Putred - Devorat de Întuneric







https://www.youtube.com/watch?v=NWFstpn4_Ew

