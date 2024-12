THE HU 2025 auf Headliner Tour

THE HU kündit Headliner-Tour in Europa für 2025 im Rahmen ihrer "Incarnation" World-Tour an. Bestätigt sind Shows zusammen mit HEILUNG, sowie zahlreiche Festivalauftritte.



THE HU TOUR DATES 2025:



06.6.25 (NL) Maastricht - Gashouder ^

07.6.25 (DE) Stuttgart - LKA Longhorn

08.6.25 (DE) Mannheim - Open Air ^

10.6.25 (FR) Nancy - L'autre Canal

11.6.25 (FR) Dijon - La Vapeur

12.6.25 (DE) Nürnberg - Z-Bau

14.6.25 (DE) Lingen Emsland Arena ^

15.6.25 (DE) Braunschweig - Open Air AM Braunschweig

17.6.25 (DE) Dortmund - FZW

18.6.25 (NL) Groningen - De Oosterport

20.6.25 (FR) Clisson - Hellfest #

21.6.25 (BE) Dessel - Graspop #

23.6.25 (SK) Bratislava - Refinery Gallery

25.6.25 (BG) Sofia - Kolodrum Open Air

26.6.25 (RO) Bucharest - Open Air Theatre

27.6.25 (RS) Kragujevac - Arsenal Festival #

30.6.25 (SI) Ljubljana - Kino Siska

01.7.25 (DE) München - TollWood ^

02.7.25 (HU) Dunaujvaros - Rockmaraton Festival #

04.7.25 (DK) Roskilde - Roskilde #

05.7.25 (DE) Königstein - Festung Königstein ^

08.7.25 (DE) Kiel - Wunderino Arena ^

10.7.25 (PL) Wroclaw, - Hala Stulecia ^

12.7.25 (DE) Saarbrücken - Garage Open Air ^

13.7.25 (CZ) Vizovice - Masters of Rock #

16.7.25 (TR) Istanbul - Kucukciftlik Park



^ mit HEILUNG

# festival date



Quelle: Head Of Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: the hu tourdaten 2025 incarnation world tour heilung