Neuigkeiten von THE DARKNESS

THE DARKNESS ist zurück und kündigt für den März 2025 ein neues Album an. Das achte Album der Truppe trägt den Titel "Dreams On Toast" und erscheint am 28. März 2025 über Cooking Vinyl. Nach 'The Longest Kiss' gibt es mit 'I Hate Myself' die zweite Single daraus.



Über die Single sagt Justin Hawkins:

"Endlich eine fröhliche, ausgelassene Feier des Selbsthasses. Ich denke, ohne Reue lernen wir weniger aus unseren Erfahrungen – sie zu leugnen und zu verdrängen, bedeutet, uns selbst die Möglichkeit zu nehmen, zu wachsen. Es ist also an der Zeit, dass wir diese erhebende Ode an die Reue singen, in der Hoffnung, dass wir nicht wieder dieselben Fehler machen und sich die Geschichte nicht wiederholt."



I Hate Myself







https://www.youtube.com/watch?v=v4I7WBWSs2I



The Longest Kiss







https://www.youtube.com/watch?v=Gm6-ZYvBTVw



