THE HOUSE OF USHER: Neue Konzerttermine veröffentlich

Die deutsche Gothic-Rock-Band THE HOUSE OF USHER hat für dieses Jahr einige Konzerte angekündigt. Dort wird sie unter anderen ihr aktuelles Album "Feel Like A Walking Ghost" vorstellen, welches im Dezember 2025 erschienen ist.



Folgende Termine stehen fest:

24.01.2026 (BE)-Welkenraedt / Wel Padel

07.02.2026 (ES)-Madrid / Cadavra

13.03.2026 (DE)-Werl / Kulturbahnhof

14.03.2026 (DE)-Bremen / Zollkantine

30.04.2026 (AT)-Wien / Chelsea Club

