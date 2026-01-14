THE HOUSE OF USHER: Neue Konzerttermine veröffentlich
14.01.2026 | 21:09
Die deutsche Gothic-Rock-Band THE HOUSE OF USHER hat für dieses Jahr einige Konzerte angekündigt. Dort wird sie unter anderen ihr aktuelles Album "Feel Like A Walking Ghost" vorstellen, welches im Dezember 2025 erschienen ist.
Folgende Termine stehen fest:
24.01.2026 (BE)-Welkenraedt / Wel Padel
07.02.2026 (ES)-Madrid / Cadavra
13.03.2026 (DE)-Werl / Kulturbahnhof
14.03.2026 (DE)-Bremen / Zollkantine
30.04.2026 (AT)-Wien / Chelsea Club
- Quelle:
- www.facebook.com/thehouseofusher
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- the house of usher konzerte 2026 neues album feel like a walking ghost
