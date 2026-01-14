Programmänderung bei

Am 07.02.2026 feiert der Dresdner Szeneclub Bunker sein 30-jähriges Bestehen mit einigen Bands in der angrenzenden Reithalle. Nun hat es beim geplanten Programm eine Änderung gegeben.



Die Band ULTRA SUNN muss aus privaten Gründen absagen. Dafür springt die französische Formation KAS PRODUCT ein.

Weiterhin sind an diesem Abend COVENANT, LEAETHER STRIP und ABSURD MINDS zu erleben.



Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.