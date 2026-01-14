MATT MILLER mit dem nächsten Playthrough
14.01.2026 | 23:02
Heute hat der Death-Metal-Musiker MATT MILLER ein weiteres Playthrough veröffentlicht, und zwar zu 'Maimed Paralyzed Dead' aus seinem aktuellen Album "Fiber Tormentum".
https://www.youtube.com/watch?v=FBIYWn7U8RI
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- matt miller fiber tormentum maimed paralyzed dead playthrough
0 Kommentare