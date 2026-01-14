INSECT INSIDE: Neue Single
14.01.2026 | 23:04
Die nächste digitale Singleauskopplung aus dem neuen Minialbum "Reborn In Blight" der Death-Metal-Formation INSECT INSIDE heißt 'Carnal Ruin'. Das Minialbum soll am 6. März herauskommen.
https://www.youtube.com/watch?v=q3wB_kSpCzY
