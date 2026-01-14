MASSENDEFEKT: Neue Single 'Allein' veröffentlicht
Die Düsseldorfer Punkrocker von MASSENDEFEKT haben mit 'Allein' eine neue Single veröffentlicht.
Mit dem Song startet die Band in ihr 25-jähriges Bandjahr, welches im Herbst mit einer Deutschlandtour gefeiert wird.
Ein besonderes Highlight bildet das Abschlusskonzert am 12.12.2026 im Düsseldorfer Stahlwerk. Dort endet zum einen die Jubiläumstour "25 LIVE". Zum anderen feiert die Band an diesem Abend das 15-jährige Jubiläum ihres Doppelalbums "Tangodiesel".
Folgende Termine stehen fest:
23.10. Nürnberg, Hirsch
24.10. München, Backstage
30.10. Frankfurt a.M., Das Bett
31.10. Stuttgart, ClubCann
13.11. Hamburg, Knust
14.11. Berlin, Hole44
20.11. Hannover, Musikzentrum
21.11. Leipzig, Werk 2
27.11. Bremen, Tower
28.11. Münster, Sputnikhalle
12.12. Düsseldorf, Stahlwerk (inkl. 15 Jahre "Tangodiesel"-Special)
https://www.youtube.com/watch?v=eyac-MwKuXA
