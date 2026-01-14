MASSENDEFEKT: Neue Single 'Allein' veröffentlicht

Die Düsseldorfer Punkrocker von MASSENDEFEKT haben mit 'Allein' eine neue Single veröffentlicht.



Mit dem Song startet die Band in ihr 25-jähriges Bandjahr, welches im Herbst mit einer Deutschlandtour gefeiert wird.

Ein besonderes Highlight bildet das Abschlusskonzert am 12.12.2026 im Düsseldorfer Stahlwerk. Dort endet zum einen die Jubiläumstour "25 LIVE". Zum anderen feiert die Band an diesem Abend das 15-jährige Jubiläum ihres Doppelalbums "Tangodiesel".



Folgende Termine stehen fest:

23.10.  Nürnberg, Hirsch

24.10.  München, Backstage

30.10.  Frankfurt a.M., Das Bett

31.10.  Stuttgart, ClubCann

13.11.  Hamburg, Knust

14.11.  Berlin, Hole44

20.11.  Hannover, Musikzentrum

21.11.  Leipzig, Werk 2

27.11.  Bremen, Tower

28.11.  Münster, Sputnikhalle

12.12.  Düsseldorf, Stahlwerk (inkl. 15 Jahre "Tangodiesel"-Special)

https://www.youtube.com/watch?v=eyac-MwKuXA