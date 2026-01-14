Neues Dark-Wave-Festival startet im Harz

Am 18.04.2026 findet die erste Auflage des "Kill The Light"-Festivals in der historischen Fürst Stolberg Hütte in Ilsenburg statt.



Die Macher haben dabei folgende Bands am Start:

THE 69 EYES

LACRIMAS PROFUNDERE

ZERAPHINE

ZETRA

WISBORG



Wer also den Dark-Wave-Klängen lauschen und dazu etwas Historie erleben möchte, der ist hier absolut richtig. Denn die Lokalität beherbergt Europas größte Ausstellung an Eisenöfen.



Tickets und weitere Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.

