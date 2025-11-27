THE HIRSCH EFFEKT zeigt neue Single 'Das Nachsehen'!
Wie bereits angekündigt, veröffentlichen die Hannoveraner THE HIRSCH EFFEKT das neue Album "Der Brauch" am 31.01.2026 via Long Branch Records. Nach der ersten, etwas nachdenklicheren Single 'Der Brauch', folgt nun mit 'Das Nachsehen' ein Song härterer Gangart:
https://www.youtube.com/watch?v=5ZDoJYJFzIs
Die Tracklist von "Der Brauch" liest sich wie folgt:
1. Der Brauch
2. Der Faden
3. Das Seil
4. Brauch Reprise
5. Der Doppelgänger
6. Die Lüge
7. Die Brücke
8. Das Nachsehen
9. Die Heimkehr
Die dazugehörigen Tourdaten gibt es auch:
25.02.26 Schweinfurt, Kulturhaus Stattbahnhof
26.02.26 CH - Aarau, KIFF
27.02.26 Karlsruhe, Jubez
28.02.26 Ulm, Roxy
05.03.26 Berlin, Badehaus
06.03.26 Hamburg, Logo
07.03.26 Düsseldorf, Ratinger Hof
12.03.26 Wiesbaden, Schlachthof
13.03.26 Kassel, Goldgrube
14.03.26 Erfurt, Museumskeller
19.03.26 Bremen, Tower
20.03.26 Oberhausen, Druckluft
21.03.26 Leipzig, Naumanns
21.05.26 Saarbrücken, Garage
22.05.26 Münster, Sputnikhalle
23.05.26 Köln, Helios 37
