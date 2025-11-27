CALL ME AMOUR mit Video zu neuer Single

Die britische Elektro-Rock-Formation CALL ME AMOUR hat ein Video zu ihrer neuen Single 'Wrong Direction' veröffentlicht, das bei Youtube angecheckt werden kann.

Der Song beschäftigt sich laut eines Statements von Band-Frontmann Harry Radford damit, vorgegebene Pfade zu verlassen und seinen eigenen Weg zu gehen, selbst, wenn das bedeutet, in die falsche Richtung zu gehen.

Das Video ist die erste Veröffentlichung nach der unter dem Titel "Call Me Amour" Anfang des Jahres erschienenen EP.