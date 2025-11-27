POWERMETAL.de präsentiert: MAELFOY live 2026

POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Tour von MAELFOY zu präsentieren!

2017 in Ganderkesee gegründet, haben sich die Jungs von MAELFOY mit ihrer Mischung aus Post-Hardcore-, Alternative-Rock- und Metalcore-Elementen bereits einen Namen gemacht. Mit zwei Alben auf der Habenseite gehen Frontmann Marne Büch und seine Instrumentalmannschaft 2026 auf kleine, aber feine - und vor allem laute und energische - Tour!

Mit dabei sind nicht nur Songs ihres noch aktuellen Langdrehers "Failures, Fears & Forgiveness", sondern auch tolle Support-Acts wie TACEND, RESTIVE, ARTEMIS RISING, ALEXODUS, MADELYN'S GUN, BELOW ZERO, ARRIVING HOME und END OF ALL KNOWN. Die Abende versprechen sehr verheißungsvoll zu werden!

Anbei die Dates:

27.02. Braunschweig - mit TACEND

28.02. Annaberg-Buchholz - mit RESTIVE

07.03. Hamburg - mit ARTEMIS RISING und ALEXODUS

28.03. Oldenburg - mit MADELYN'S GUN und BELOW ZERO

10.04. Duisburg - mit ARRIVING HOME und END OF ALL KNOWN

18.04. Twistringen (Brickmosh Festival)

Tickets sind ab sofort erhältlich!