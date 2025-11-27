Playthrough von PHAETON
27.11.2025 | 23:01
Von der kanadischen Instrumental-Prog-Formation PHAETON ist ein Playthrough zu 'Augmented' aus dem aktuellen Album "Neurogenesis" online.
https://www.youtube.com/watch?v=Oy28HaTZjvY
- Asher Media Relations
- Stefan Kayser
- phaeton neurogenesis augmented playthrough
