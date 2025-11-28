BLUT AUS NORD: Neues Album komplett auf Youtube streambar

Pünktlich zur Veröffentlichung ist das neue Album der einzigartigen BLUT AUS NORD komplett auf Youtube streambar. In meiner Rezension führe ich aus, warum "Ethereal Horizons" durchaus überraschend daher kommt. Nach der abartigen Lovecraft-Horrorstimmung der Vorgänger-Werke kombinieren die Franzosen nun das Beste aus 30 Jahren Bandgeschichte zu einer spannenden Melange.

Wer also mal testen möchte, ob der vielschichtige Atmospheric Black Metal aus der Normandie auch in eure Ohren passt, kann das hier tun: Album-Stream auf Youtube.



