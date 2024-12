THE HALO EFFECT mit neuem Video

Am 10. Januar 2025 erscheint über Nuclear Blast das neue Album "March Of The Unheard". Heute gibt es mit 'Cruel Perception' die nächste Auskopplung.



Niclas Engelin kommentiert:

" 'Cruel Perception' ist vollgepackt mit Gitarrenharmonien und -melodien, die aus meinem nächtlichen "Genudel" auf der Akustikgitarre im Wohnzimmer mit einem Kaffee in der Hand entstanden sind und sich als echte Melodic Death Metal-Hymne entpuppten. Es ist schon komisch, wie sich manche Songs vom nächtlichen Akustikgitarren-Genudel zum Melodic Death Metal entwickeln, aber das ist ja das Schöne an Halo, man weiß nie, wie es am Ende klingen wird, wenn jeder im Studio seine eigene Magie hat. Wir hoffen, dass euch dieser Song genauso gut gefällt wie uns und wir können es kaum erwarten, ihn für euch alle live zu spielen!"



Cruel Perception







https://www.youtube.com/watch?v=CO8CgWVnOXA

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: the halo effect march of the unheard cruel perception