WARDRUNA und die Bärin

Am 24. Januar 2025 erscheint über Sony Music und By Norse Music das neue Album "Birna" von WARDRUNA. Heute präsentiert die Band den Titeltrack ihres neuen Albums, begleitet von einem wundervollen Musikvideo.



Hauptkomponist Einar Selvik kommentiert:

"Der Song illustriert einen Dialog zwischen Mensch und Bär und veranschaulicht die verschiedenen Eigenschaften und Fähigkeiten, die wir Menschen im Laufe der Geschichte von diesen bedeutenden Totemtieren zu übernehmen versucht haben.

Der Bär braucht weder meine Hilfe noch meine traditionelle Ausschmückung, um sein eigenes kraftvolles Selbst zu sein. Das Gegenteil ist der Fall, wenn man vergangene Traditionen, in denen der Bär die zentrale Rolle spielt, betrachtet. Wir lernen, wir träumen davon, uns seine Eigenschaften und Fähigkeiten anzueignen. Wir fürchten und verehren ihn und versuchen, neben ihm, aber auf einem separierten Weg zu gehen. Wir beanspruchen Raum und geben ihn gleichzeitig – auf eine respektvolle Art. Wie unbequem es auch sein mag, eine weitere Zähmung der Wildnis kann niemals der fruchtbare Weg sein. Für mich war es der richtige Zeitpunkt, der Birna, der Mutter und Hüterin der verschwindenden Wälder, eine Stimme zu geben."



Birna







https://www.youtube.com/watch?v=pLqNSAZEFjU

Quelle: Sailor Entertainment