THE HALO EFFECT kündigt große Europatour für 2027 an

Aus dem Zusmmenschluss von ehemaligen IN FLAMES-Musikern, mit frischen Ideen und einigen Support-Slots, ist THE HALO EFFECT längst zu einer festen Größe im Melodic-Death-Metal geworden.

Das zeigt auch die anstehende "European Tour 2027". Neben LACUNA COIL und OMNIUM GATHERUM, nimmt die Truppe um Frontmann Mikael Stanne den Headlinerposten ein.



Wer die Wartezeit etwas überbrücken möchte, kann sich den zuletzt veröffentlichten Clip zu 'Lest We Fall' anschauen.







Hier die Deutschlandtermine, der anstehenden Tour:





19.02.2027 Hamburg| Große Freiheit 36

20.02.2027 Oberhausen| Turbinenhalle II

23.02.2027 Saarbrücken| Garage

24.02.2027 Hannover| Capitol

05.03.2027 Wiesbaden| Schlachthof

06.03.2027 Filderstadt| FILharmonie

07.03.2027 Nürnberg| Loewensaal

12.03.2027 Berlin| Kulturbrauerei Kesselhaus

13.03.2027 München| Backstage

14.03.2027 Leipzig| Felsenkeller  Ballsaal





THE HALO EFFECT  Lest We Fall ft. Marcus Bischoff & Brian Eschbach (OFFICIAL MUSIC VIDEO)







https://www.youtube.com/watch?v=WdQIHVq56q4

Quelle: THE HALO EFFECT Homepage Redakteur: Norman Wernicke Tags: the halo effect lacuna coil omnium gatherum