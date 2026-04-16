THE HALO EFFECT kündigt große Europatour für 2027 an
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Aus dem Zusmmenschluss von ehemaligen IN FLAMES-Musikern, mit frischen Ideen und einigen Support-Slots, ist THE HALO EFFECT längst zu einer festen Größe im Melodic-Death-Metal geworden.
Das zeigt auch die anstehende "European Tour 2027". Neben LACUNA COIL und OMNIUM GATHERUM, nimmt die Truppe um Frontmann Mikael Stanne den Headlinerposten ein.
Wer die Wartezeit etwas überbrücken möchte, kann sich den zuletzt veröffentlichten Clip zu 'Lest We Fall' anschauen.
Hier die Deutschlandtermine, der anstehenden Tour:
19.02.2027 Hamburg| Große Freiheit 36
20.02.2027 Oberhausen| Turbinenhalle II
23.02.2027 Saarbrücken| Garage
24.02.2027 Hannover| Capitol
05.03.2027 Wiesbaden| Schlachthof
06.03.2027 Filderstadt| FILharmonie
07.03.2027 Nürnberg| Loewensaal
12.03.2027 Berlin| Kulturbrauerei Kesselhaus
13.03.2027 München| Backstage
14.03.2027 Leipzig| Felsenkeller Ballsaal
THE HALO EFFECT Lest We Fall ft. Marcus Bischoff & Brian Eschbach (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=WdQIHVq56q4
- Quelle:
- THE HALO EFFECT Homepage
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- the halo effect lacuna coil omnium gatherum
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