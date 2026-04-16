Drummerin Emlee verlässt THE GEMS

Vor etwas mehr als zwei Wochen haben wir noch vom THE GEMS Konzert aus Nürnberg berichtet. Nun wurde verkündet, dass die Schlagzeugerin Emlee Johansson die Band verlässt.

Ich habe die schwierige Entscheidung getroffen, eine Musikpause einzulegen und deshalb The Gems zu verlassen.

Ich liebe die Band und ein Teil von mir wird immer bei dieser Band sein, aber die letzten paar Jahre haben mich alle Tourneen erschöpft.

Es geht überhaupt nicht um die Live Shows. Ich genieße es, live zu spielen, aber es sind all das Reisen, Schlafmangel, Druck und Stress, die damit einhergehen.



Ich muss das für mich selbst tun, und obwohl dies eine der schwersten Entscheidungen ist, die ich je in meinem Leben getroffen habe, freue ich mich auch darauf, ein neues Kapitel zu beginnen. Ich bitte euch, nicht meinen Abschied zu betrauern, sondern Guernica und Mona dafür zu unterstützen und zu schätzen, dass sie immer noch hier sind und mit den Edelsteinen weitermachen Sie verdienen all die Liebe und Unterstützung!



Ich bin ewig stolz und dankbar für alles, was ich mit Guernica und Mona erlebt habe und ich bin so dankbar für ihre Freundschaft.

Ich möchte allen unseren Fans danken, dass sie diese Reise so besonders gemacht haben.

Ich freue mich wirklich darauf, den Gems zu folgen und zuzusehen, wie sie die Welt erobern! Und natürlich bin ich sehr gespannt, wer mich ersetzt.. Wenn du eine krasse Schlagzeugerin bist, zögere nicht, die Mädels zu kontaktieren! ❤️ - Emlee

Wir wünschen Emlee alles Gute für die Zukunft.

Photo Credit: Andre Schnittker