Sabaton bringt am 3. Juni 2026 das Amphitheater Lochotín in Pilsen zum Beben

Die schwedischen Metal‑Giganten von SABATON kündigen für ihren Auftritt eine völlig neue Show an, die mit einer überarbeiteten Setlist, frischen Songs vom aktuellen Album "Legends" und einer spektakulären Bühnenproduktion inklusive eines gigantischen Tanks aufwartet.



Das Natur‑Amphitheater in Pilsen gilt als eine der besten Open‑Air‑Locations Europas  und nur zwei Tage später startet dort das Metalfest Open Air. Für viele Fans dürfte das Sabaton‑Konzert daher der perfekte Auftakt zu einem verlängerten Festivalwochenende sein.



Tickets kosten 1.890 CZK (umgerechnet ungefähr 78), SABATON verspricht eine Show, die "Pilsen in seinen Grundfesten erschüttern" wird  und alles deutet darauf hin, dass sie dieses Versprechen einlösen werden.

Einen Eindruck vom Konzert in München findet Ihr hier.

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