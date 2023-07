THE FIXER mit neuem Video zu

Die kanadischen Alternative Rocker THE FIXER bringen mit "Smoke Show" ein neues Video auf den Markt. Am 23.11. wird mit "Your Lie" dann auch das erste Studioalbum erscheinen.

Ob euch der Sound gefällt? Na, hört euch den Song selbst an. Ich denke an eine Mischung aus HALESTORM, AVRIL LAVIGNE und etwas Gothic Rock.