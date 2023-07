KYPCK mit neuem Album und Auflösung!

Die finnische Doom-Kapelle, die uns seit 2008 eher unregelmäßig mit feinsten Schlürf-Sounds in russischer Sprache versorgt, möchte am 18.08.2023 endlich ein fünftes Album auf die Menschheit los lassen. Das Album trägt den Titel "Преступления против человечества", was sich mit "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" übersetzen lässt. Das Album erscheint erneut beim finnischen Label Ranka Kustannus.

Die Welt blickt spätestens seit Frühling letzten Jahres mit anderen Augen auf Russland, was auch an der Band aus Oulu nicht spurenlos vorbei gegangen ist. Zwar spielten die fünf Männer um das ehemalige SENTENCED-Gitarrenduo Sami Lopakka und Sami Kukkohovi nie Russland glorifizierende Musik, sondern bedienten sich eher unpolitisch an der reichhaltigen Geschichte und der Dramatik und Melancholie, die der russischen Sprache innewohnt. Dennoch kann und möchte KYPCK nach dem Angriff auf die Ukraine nicht einfach so weitermachen. So wird sich diese einzigartige Gruppe nach der Veröffentlichung des neuen Albums und einigen Konzerten im Laufe des Jahres 2024 auflösen. Das vollständige Statement mit Hintergründen und Gedanken findet sich auf der Facebookseite der Band.

Die gute Nachricht ist allerdings, dass das Line-Up als Band fortbestehen soll, nur unter anderem Namen und mit einer anderen Sprache. Wir dürfen also gespannt sein, auf das kommende Album und auf alles, was uns da noch erwarten wird. Zum Anfang darf schon einem ersten Song des neuen Drehers gelauscht werden. Hier ist 'Крещение в Новосибирске':