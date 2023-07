THE SILENT RAGE und der schwarze Montag

Am 26. Mai 2023 erschien via Scarlet Records das neue Album "Nuances Of Life" von THE SILENT RAGE. Mit der heutigen Auskopplung 'Black Monday, ft. Bob Katsionis', möchte die Band der 103 Opfer der Attika-Waldbrände 2018 in Griechenland gedenken.



Ihr Statement dazu:



"Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns. Es markiert fünf Jahre seit dem Schwarzen Montag 2018, an dem 103 Menschen bei den sommerlichen Waldbränden in Mati, Attika, Griechenland, ihr Leben verloren. Deshalb haben wir beschlossen, diesen Menschen unseren Tribut zu zollen und diesen Song in liebevoller Erinnerung an sie zu widmen.



Diese Waldbrände haben Griechenland verwüstet, und seither kommt es jedes Jahr wieder zu Waldbränden. Wir leben in einem nicht enden wollenden Kreislauf, der sich nicht durchbrechen lässt. Selbst jetzt brennt der Staat Attika, in dem 4 von 5 Mitgliedern der Band leben, wieder. Tausende Hektar von Wäldern und Wildtieren werden zu Asche, ohne dass es ein Zeichen der Hoffnung für die Zukunft gibt. Unsere einzige Hoffnung ist, dass es keine weiteren Verluste an Menschenleben zu beklagen gibt, keine weiteren Wildtiere verloren gehen und die Erde nicht mehr brennt.



In Ehren, The Silent Rage"



Black Monday, ft. Bob Katsionis







https://www.youtube.com/watch?v=y2_fKxLZl-U

