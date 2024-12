THE BLACK VOID mit erster EP

Aus Brasilien kommt neuer Black Metal, denn THE BLACK VOID hat ihre erste EP veröffentlicht. DIe gleichnamige Scheibe "The Black Void" ist bei Bandcamp als Download verfügbar. In Relation von nur zwei Songs ist die Spielzeit von knapp über zehn Minuten durchaus OK.

Ob der Band ein dasein im Underground oder etwas mehr bevorsteht, dürfen die Fans der dunklen Musik nun entscheiden.



"The Black Void"

1 The Black Void

2 Eternal Void