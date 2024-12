RVBang - Balingen 2025 - Überraschungsheadliner für Warmup Show bestätigt!

VICIOUS RUMORS wird nicht nur am Freitagnachmittag auf der Hauptbühne spielen sondern auch am Vortag als Headliner bei der Warmup Show mit einem 100 Minuten Set. An beiden Tagen wird die Band eine jeweils komplett unterschiedliche Setliste präsentieren.



Das RVBang findet 2025 am 11. und 12. Juli auf dem Messegelände in Balingen statt. An selber Stelle gibt es zudem am 10. Juli noch eine Warmup Show, die in der Halle stattfindet.



Das komplette Lineup könnt ihr hier sehen:





Weiter Infos und Tickets bekommt ihr über die Festival Homepage: https://rvbang.de

