THE APHELION im Zweifel

Ein Audioclip zu 'The Seed Of Doubt' der kanadischen Prog-Formation THE APHELION ist online, der neuen, digitalen Single vom für den 9. August angekündigten Album "Nascence".







https://www.youtube.com/watch?v=uVWt7XQ6-qs

