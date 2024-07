MANUEL BARBARÁ: EP im September

Der Musiker MANUEL BARBAR┴ aus den USA will am 13. September seine neue EP "Whisper In A Storm" ver÷ffentlichen. Ein Playthrough der digitalen Single 'Dead Hand' ist online.







https://www.youtube.com/watch?v=Boc0B1CsT5A

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: manuel barbar whisper in a storm dead hand playthrough