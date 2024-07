ROME: Neues Werk

Der luxemburgische Musiker Jérôme Reuter hat mit seiner Band ROME ein neues Minialbum angekündigt.



"World In Flames" ist der Titel und wird am 02.08.2024 via Trisol Music Group auf CD und auf einer schwarzen 180g 12“, die von Jérôme Reuter signiert und auf 500 Exemplare limitiert sein wird, erscheinen.



Die Tracklist liest sich so:

1. Vol De Nuit

2. First We Take Berlin

3. Submission

4. Eagle Wings

5. Todo Es Nada

6. World in Flames

