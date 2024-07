POWERMETAL.de präsentiert: EPIC FEST 2025 - Chapter 3

POWERMETAL.de goes Denmark - es kommt zusammen, was zusammengehört!

Wir sund unheimlich froh, die kommende, dritte Ausgabe des wunderschönen EPIC FEST präsentieren zu dürfen!

Unter dem Motto "Chapter 3 - The Battle Of Beasts" findet dieses Festival am 04. und 05. April 2025 in Roskile, Dänemark, statt.

Mit dabei: Neue Hauptbühne und neuer Bereich - Eine neue Hauptbühne, doppelt so groß wie bisher. Insgesamt 3 Bühnen. 110% pure Power. Unbegrenzte Epicness!!

Wir können es kaum erwarten, euch alle auf unsere neue große Hauptbühne und das Festivalgelände einzuladen: Das Reich der Macht & Magie.

Das Billing liest sich wie folgt:

STRATOVARIUS

WIND ROSE

FABIO LIONE’S DAWN OF VICTORY

ROSS THE BOSS playing Old School MANOWAR

CRIMSON GLORY

PAGAN’S MIND

THEOCRACY

ROYAL HUNT PARADOX SPECIAL

NANOWAR OF STEEL

MAJESTICA

INDUCTION

JUDICATOR

HULKOFF

FELLOWSHIP

IOTUNN

TERRA ATLANTICA

GLYPH

PIRATE QUEEN

APOSTOLICA

SHADOWSTRIKE

BATTLE BORN

Quelle: Veranstalter Redakteur: Marcel Rapp Tags: epic fest stratovarius wind rose fabio liones dawn of victory ross the boss crimson glory pagans mind theocracy royal hunt paradox special nanowar of steel majestica induction judicator hulkoff fellowship iotunn

vorherige

nächste

Tickets gibt es hier