AD INFINITUM: neues Album in den Startlöchern

Am 11. Oktober 2024 erscheint via Napalm Records das neue Album "Abyss" von AD INFINITUM. Heute ist mit 'My Halo' die erste offizielle Single erschienen. Wobei es ja vor einigen Wochen schon 'Outer Space' zum Ansehen/Anhören gab.



Lasst euch beide Auskopplungen nicht entgehen!



"Abyss" Trackliste:



01-My Halo

02-Follow Me Down

03-Outer Space

04-Aftermath

05-Euphoria

06-Surrender

07-Anthem For The Broken

08-The One You'll Hold On To

09-Parasite

10-Dead End

11-My Halo (Orchestral Version)*

*Earbook only



My Halo







https://www.youtube.com/watch?v=UqX_tHPAc6A



Outer Space







https://www.youtube.com/watch?v=5wUsUNbV9iU

