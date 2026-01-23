TEXTURES ist zurück mit neuem Album!
Die Holländer TEXTURES sind zurück! Nachdem sie sich 2017 mit dem Album "Phenotype" (2016) verabschiedet hatten, erscheint nun heute, am 23.01.2026, tatsächlich das neue Album "Genotype" (via Kscope/Edel).
Seht hier das neue Video 'Measuring The Heavens':
https://www.youtube.com/watch?v=g4YqYHF35zI
Die Tracklist von "Genotype" liest sich wie folgt:
01. Void 3:49
02. At The Edge Of Winter 6:42
03. Measuring The Heavens 6:51
04. Nautical Dusk 5:35
05. Vanishing Twin 5:49
06. Closer To The Unknown 4:08
07. A Seat For The Like-Minded 5:01
08. Walls of the Soul 7:52
TEXTURES geht zudem als Support mit JINJER auf Tour:
23.01. Köln Palladium Germany
11.02. Zürich X-Tra Switzerland
12.02. Stuttgart LKA Longhorn Germany
13.02. Wiesbaden Schlachthof Germany
14.02. München Tonhalle Germany
17.02. Vienna Gasometer Austria
20.02. Leipzig Felsenkeller Germany
21.02. Berlin Astra Germany
02.03. Hamburg Große Freiheit 36 Germany
