HIGHWAY: Neue Single
23.01.2026 | 22:29
Die nächste, digitale Vorabauskopplung vom neuen Album "Last Call For Rock'n'Roll" der Hardrock-Formation HIGHWAY aus Frankreich heißt 'Bang Bang'. Der Langspieler ist für den 24. April angekündigt.
https://www.youtube.com/watch?v=kGpYOR4Xx20
