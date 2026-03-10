MOON FAR AWAY - Acou

Acou

Mehr über Moon Far Away

Genre:
Folk / Alternative / Post Rock
∅-Note:
8.00
Label:
Prophecy Productions
Release:
13.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. Acou (Prelude)
    2. Acou
    3. Steel Light Love
    4. Look, The Human Flocks...
    5. Soulofkey
    6. 17 Years
    7. To Count Her Names
    8. Turquoise
    9. What Way You Rose Grows?
    10. How Do The Moons Walk On Grain
    11. Acou (Coda)

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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