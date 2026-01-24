POWERMETAL.de präsentiert: EXILIA live

POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Tour von EXILIA zu präsentieren.

EXILIA ist zurück  und hebt 2026 endgültig ab. Mit ihrem neuen Album "Anti Gravity" im Gepäck geht die Alternative-Metal-Band im Mai 2026 auf große Tour.

Die "Anti Gravity"-Tour 2026 führt EXILIA deutschlandweit auf die Bühnen und macht außerdem für einen exklusiven Termin in Belgien Halt. Fans dürfen sich auf eine kraftvolle Mischung aus brandneuen Songs und bewährten Live-Krachern freuen  intensiv, energiegeladen und ohne Kompromisse.

Unterstützt werden EXILIA dabei von den Support-Acts TERRORTWINZ und BROKEN FATE, die von Anfang an die Bühnen zum beben bringen.

15.05.2026 - Ittre | Zik-Zak (w/o *, with local support)

16.05.2026 - Essen | Don't Panic! (w/o *, with Bonsai Kitten)

21.05.2026 - Weinheim | Cafe Central

22.05.2026 - Würzburg | B-Hof (w/o #, with Nump)

23.05.2026 - Geislingen a.d. Steige | MieV

24.05.2026 - Munich | Backstage Club

29.05.2026 - Siegburg | Kubana

30.05.2026 - Balingen | Sonnenkeller

Bitte beachtet, dass es je nach Termin kleine Änderungen im Line-up gibt: In Würzburg spielen NUMP statt TERRORTWINZ, in Essen vertreten BONSAI KITTEN BROKEN FATE.

