CRYSTAL LAKE mit neuem Video
Kommentieren
Via Century Media präsentiert CRYSTAL LAKE ein neues Musikvideo zum Opener, des neuen Albums "The Weight Of Sound", 'Everblack, feat. David Simonich'.
"The Weight Of Sound" Trackliste:
01-Everblack, feat. David Simonich
02-BlüdGod, feat. Taylor Barber
03-Neversleep, feat. Myke Terry
04-King Down
05-The Undertow, feat. Karl Schubach
06-The Weight Of Sound
07-Crossing Nails
08-Dystopia. feat. Jesse Leach
09-Sinner
10-Don't Breathe
11-Coma Wave
CRYSTAL LAKE Everblack (feat. David Simonich) (OFFICIAL VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=CgKv1hZrsOA
- Quelle:
- Century Media Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- crystal lake everblack
0 Kommentare