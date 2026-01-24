OMNIUM GATHERUM mit neuem Video und Tourdaten
Kommentieren
Die finnischen Melodic-Death-Metaller OMNIUM GATHERUM haben die neue Single 'Moongold' veröffentlicht.
Die aktuelle Europatour läuft bereits.
Hier die Tourdaten:
23.01.26 Jyväskylä - Lutakko
24.01.26 Helsinki - Tavastia
11.02.26 Copenhagen Pumpehuset
12.02.26 Hamburg Knust
13.02.26 Leipzig Hellraiser
14.02.26 Berlin Lido
15.02.26 Krakow Hype Park
17.02.26 Budapest Barba Negra
18.02.26 Prague Rock Cafe
19.02.26 Vienna Szene
20.02.26 Munich Backstage Halle
21.02.26 Aarau Kiff
22.02.26 Stuttgart Im Wizemann
23.02.26 Lindau Club Vaudeville
25.02.26 Hannover Musikzentrum
26.02.26 Aschaffenburg Colos-Saal
27.02.26 Almelo Metropool
28.02.26 Oberhausen Kulttempel
01.03.26 Esch-sur-Alzette Rockhal
03.03.26 Colmar Le Grillen
04.03.26 Paris Petit Bain
05.03.26 Utrecht TivoliVredenburg
06.03.26 Kortrijk DVG
07.03.26 London The Dome
08.04.26 Pontevedra - Sala Rebullón
09.04.26 Madrid - Revi Live
10.04.26 Barcelona - Sala Upload
11.04.26 Valencia - Rock City
12.04.26 Vitoria-gasteiz - Urban Rock Concept
17.-18.06.26 Nummijärvi - Nummirock
10.-11.07.26 Balingen - RV Bang 2026
13.-14.08.26 Carhaix-plouguer - Motorcultor 2026
14.-15.08.26 Tampere - Saarihelvetti
Tickets gibt es auf der Homepage, der Band.
- Quelle:
- Century Media Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- omnium gatherum moongold tour
0 Kommentare