DEATH LENS: Neues Album im April
DEATH LENS hat im Jahr 2024 mit dem Album "Cold World" sowie den ersten Auftritten in Europa (u.a. als Support von BAD RELIGION) eine Duftmarke gesetzt und gezeigt, dass die Gruppe zu dem spannendsten gehört, was moderner und melodischer Punkrock und Post-Hardcore zu bieten haben. Nun haben die US-Amerikaner für den 24. April 2026 ihr neues Album "What's Left Now?" angekündigt. Es wird auf Epitaph Records erscheinen. Mit 'Power' und 'Monolith' sind bisher zwei Singles erschienen.
DEATH LENS - Power
