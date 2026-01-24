MEDIEVAL STEEL bei der Drachenfamilie

MEDIEVAL STEEL hat einen neuen Partner gefunden und ist ab sofort Teil des Dragon-Productions-Rosters. Die US-Heavy-Metal-Band aus Tennessee machte bereits Mitte der Achtziger mit einer selbstbetitelten EP auf sich aufmerksam, die sich später zum Genre-Klassiker entwickelte.

Nach einer längeren Pause meldete sich die Formation ab den 2000ern mit neuem Material zurück und veröffentlichte seither mehrere Studioalben, zuletzt "Blood Moon".



Aktuell arbeitet die Band an einem weiteren Longplayer, der 2026 über Lost Realm Records erscheinen soll.

